LIVE Sinner-Johnson 3-2, ATP Washington in DIRETTA: break in favore dell'italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La vittoria di Sinner contro Korda

15-30 Servizio e dritto per l'americano.

0-30 Risposta profonda di Sinner, l'americano non riesce a proporre il proprio gioco e sbaglia con il back.

0-15 Si apre alla perfezione il campo Johnson, ma viene tradito dal dritto che si stampa sul nastro.

4-2 Conferma a 0 il break Sinner.

40-0 Comanda per primo l'altoatesino, in rete il chop di Johnson.

30-0 Prima esterna di Sinner, in rete la risposta del numero 81 al mondo.

15-0 Altra costruzione del punto impeccabile

