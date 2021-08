Chi è Luigi Busà: carriera, vita privata e curiosità del bel karateka (Di venerdì 6 agosto 2021) Luigi Busà è uno degli ori olimpici dell’Italia a Tokyo. Il karateka è riuscito a rispettare i pronostici della vigilia andando a conquistare il gradino più alto del podio nella categoria del kumite. Si tratta di un titolo storico se si pensa che il karate è alla sua prima edizione ai Giochi. Una medaglia che ha permesso all’azzurro di diventare uno dei più forti di sempre. Il grande rammarico per lui è l’assenza di questo sport a Parigi visto che difficilmente per questioni di età lo vedremo protagonista a Los Angeles fra sette anni. Nato ad Avola il 9 ottobre 1987, Luigi Busà è cresciuto in una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021)è uno degli ori olimpici dell’Italia a Tokyo. Ilè riuscito a rispettare i pronostici della vigilia andando a conquistare il gradino più alto del podio nella categoria del kumite. Si tratta di un titolo storico se si pensa che il karate è alla sua prima edizione ai Giochi. Una medaglia che ha permesso all’azzurro di diventare uno dei più forti di sempre. Il grande rammarico per lui è l’assenza di questo sport a Parigi visto che difficilmente per questioni di età lo vedremo protagonista a Los Angeles fra sette anni. Nato ad Avola il 9 ottobre 1987,è cresciuto in una ...

