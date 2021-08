Cattolica Assicurazioni, utile in forte crescita nel primo semestre (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni riunitosi ieri a Verona sotto la Presidenza di Davide Croff ha approvato i risultati al 30 giugno 2021. Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha dichiarato: “Prosegue il trend positivo per la Compagnia, grazie alle efficaci azioni poste in atto sin dai primi mesi dello scorso anno. In questo periodo le criticità legate alla crisi pandemica sono state mitigate da sostanziali interventi manageriali, organizzativi e sugli investimenti. Inoltre, le azioni commerciali hanno consentito di incrementare la raccolta premi, migliorando ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio di Amministrazione diriunitosi ieri a Verona sotto la Presidenza di Davide Croff ha approvato i risultati al 30 giugno 2021. Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: “Prosegue il trend positivo per la Compagnia, grazie alle efficaci azioni poste in atto sin dai primi mesi dello scorso anno. In questo periodo le criticità legate alla crisi pandemica sono state mitigate da sostanziali interventi manageriali, organizzativi e sugli investimenti. Inoltre, le azioni commerciali hanno consentito di incrementare la raccolta premi, migliorando ...

Advertising

tvbusiness24 : #Semestrali, utile in crescita per #Cattolica #Assicurazioni Utile netto pari a 107 milioni?? - TgVerona : Cattolica Assicurazioni, l'utile s'impenna da 10 a 107 milioni - primogiornale : Un semestre d'oro per Cattolica Assicurazioni che al 30 giugno ha chiuso il bilancio con un utile netto a 107 milio… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Cattolica Assicurazioni, utile in forte crescita a quota 107 milioni di euro -