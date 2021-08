Apple testa il software per "scovare" le immagini degli abusi sui minori negli iPhone (Di venerdì 6 agosto 2021) Apple ha svelato i piani per scansionare gli iPhone degli Stati Uniti alla ricerca di immagini di abusi sessuali su minori, suscitando applausi dai gruppi per la protezione dei minori ma sollevando la preoccupazione di alcuni ricercatori che temono che il sistema possa essere utilizzato in modo improprio, anche da parte dei governi che cercano di sorvegliare i propri cittadini. Lo strumento progettato per rilevare immagini di abusi sessuali su minori, chiamato “neuralMatch”, eseguirà la scansione delle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021)ha svelato i piani per scansionare gliStati Uniti alla ricerca didisessuali su, suscitando applausi dai gruppi per la protezione deima sollevando la preoccupazione di alcuni ricercatori che temono che il sistema possa essere utilizzato in modo improprio, anche da parte dei governi che cercano di sorvegliare i propri cittadini. Lo strumento progettato per rilevaredisessuali su, chiamato “neuralMatch”, eseguirà la scansione delle ...

