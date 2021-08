Antitrust,11 mln multa Poste per abuso dipendenza economica (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 11 milioni di euro Poste Italiane per abuso di dipendenza economica. Secondo l' Antitrust, "Poste Italiane ha imposto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 11 milioni di euroItaliane perdi. Secondo l', "Italiane ha imposto ...

Advertising

fisco24_info : Antitrust,11 mln multa Poste per abuso dipendenza economica: Per servizio distribuzione a Napoli - paolopoliti1 : Antitrust: multa oltre 11 mln Poste I. per abuso dipendenza economica - paolopoliti1 : Antitrust: multa oltre 11 mln Poste I. per abuso dipendenza economica Fonte: MF Dow Jones (Italiano) Antitrust: mu… - ClaudioDemozzi : Maxi multe dell'Antitrust a Intesa Sanpaolo Rbm Salute (5 mln/€) e Previmedical (1 mln/€) per pratiche commerciali… - infoiteconomia : Antitrust sanziona per 5 mln Intesa Sanpaolo RBM Salute e 1 mln a Previmedical SpA per pratica commerciale scorretta -