Alessandro Gassmann, polemica sui controlli anticovid in aeroporto (Di venerdì 6 agosto 2021) Alessandro Gassman ha scritto un tweet criticando le misure di sicurezza sui trasporti L’attore romano Alessandro Gassmann interviene su Twitter innescando una polemica e criticando le misure di sicurezza sui trasporti. Di ritorno da un viaggio all’estero, l’attore scrive un tweet sul social: “Torno dall’estero dove, per farmi ripartire, giustamente, mi chiedono: certificato di avvenuta vaccinazione, green pass, tampone del giorno prima, mi misurano la febbre. Arrivo a Roma: nulla. A voi il commento, io non ne ho”. Da qui tantissimi commenti al tweet, tra cui si legge: “I controlli si fanno in partenza. Se ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 agosto 2021)Gassman ha scritto un tweet criticando le misure di sicurezza sui trasporti L’attore romanointerviene su Twitter innescando unae criticando le misure di sicurezza sui trasporti. Di ritorno da un viaggio all’estero, l’attore scrive un tweet sul social: “Torno dall’estero dove, per farmi ripartire, giustamente, mi chiedono: certificato di avvenuta vaccinazione, green pass, tampone del giorno prima, mi misurano la febbre. Arrivo a Roma: nulla. A voi il commento, io non ne ho”. Da qui tantissimi commenti al tweet, tra cui si legge: “Isi fanno in partenza. Se ...

Sabrina Knaflitz: chi è la moglie di Gassman Io Donna Alessandro Gassmann polemica sui controlli anticovid in aeroporto Alessandro Gassman ha scritto un tweet criticando le misure di sicurezza sui trasporti. L’attore romano Alessandro Gassmann interviene su Twitter innescando una polemica e criti ...

Alessandro Gassmann alza la polemica: "Tornato dall'estero, nessuno mi ha controllato per il Covid" Paese che vai usanza che trovi, anche per la pandemia. E' quanto denuncia su Twitter Alessandro Gassmann, integerrimo cittadino che spesso e volentieri sui social si spende per lezioni civiche, ma ult ...

