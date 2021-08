Variante Delta: “I vaccinati la subiscono meno gravemente e reagiscono prima”, rivela uno studio Usa (Di giovedì 5 agosto 2021) “Nonostante l’età significativamente più avanzata nel gruppo dei vaccinati, le probabilità di Covid grave per cui era necessario il supporto dell’ossigeno erano significativamente inferiori dopo la vaccinazione”. E’ quanto si evince da uno studio ancora non pubblicato, dunque non sottoposto a revisione tra pari, secondo cui “la vaccinazione rimane una strategia chiave per il controllo della pandemia”. A stabilirlo è stato un team di Singapore, del National Centre for Infectious Diseases, del Tan Tock Seng Hospital, della Nanyang Technological University e della National University of Singapore, il quale ha preso a campione i dati di 218 pazienti ricoverati ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) “Nonostante l’età significativamente più avanzata nel gruppo dei, le probabilità di Covid grave per cui era necessario il supporto dell’ossigeno erano significativamente inferiori dopo la vaccinazione”. E’ quanto si evince da unoancora non pubblicato, dunque non sottoposto a revisione tra pari, secondo cui “la vaccinazione rimane una strategia chiave per il controllo della pandemia”. A stabilirlo è stato un team di Singapore, del National Centre for Infectious Diseases, del Tan Tock Seng Hospital, della Nanyang Technological University e della National University of Singapore, il quale ha preso a campione i dati di 218 pazienti ricoverati ...

