Tokyo 2020, Lotta 74 kg: Chamizo si arrende in semifinale, si giocherà la medaglia di bronzo (Di giovedì 5 agosto 2021) Frank Chamizo si giocherà la medaglia di bronzo nel torneo di Lotta 74 kg valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L'azzurro, infatti, una volta giunto in semifinale, è costretto a cedere al bielorusso Mahamet Kadzimahamedau. RIVIVI IL LIVE DEGLI INCONTRI REGOLAMENTO Lotta PROGRAMMA Lotta ITALIANI IN GARA 5 AGOSTO L'azzurro esordisce nella competizione olimpica ai sedicesimi di finale contro il georgiano Avtandil Kentchadze, dominando la contesa dall'inizio alla fine. Frank non lascia alcuno scampo all'avversario e si ...

