Tennis, Roger Federer out dai Masters1000 di Toronto e Cincinnati (Di giovedì 5 agosto 2021) Niente da fare, Roger Federer non sarà in campo nei Masters1000 di Toronto e in quello di Cincinnati. Il campione elvetico sta ancora facendo i conti con un problema al ginocchio. Una disdetta per l’ex numero 1 al mondo che sta cercando di preparare gli US Open. Federer dopo Wimbledon è stato costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo sempre per lo stesso problema che, evidentemente, continua a dare fastidio. Non una buona notizia in particolare se si considera che tra poche settimane inizierà lo Slam statunitense. Non è da escludere, ovviamente, che la decisione sia legata proprio al ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Niente da fare,non sarà in campo neidie in quello di. Il campione elvetico sta ancora facendo i conti con un problema al ginocchio. Una disdetta per l’ex numero 1 al mondo che sta cercando di preparare gli US Open.dopo Wimbledon è stato costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo sempre per lo stesso problema che, evidentemente, continua a dare fastidio. Non una buona notizia in particolare se si considera che tra poche settimane inizierà lo Slam statunitense. Non è da escludere, ovviamente, che la decisione sia legata proprio al ...

Advertising

RSIsport : ?????? Roger Federer non disputerà nemmeno il Masters 1000 di Cincinnati. - sportface2016 : Roger #Federer si cancella dai Masters 1000 di #Toronto e #Cincinnati per un infortunio al ginocchio - TennisWorldit : Zverev snobba Roger Federer: 'Nadal era l'unico grande assente alle Olimpiadi' - Paola40475699 : RT @TennisWorldit: Austin: 'Mai visti Roger Federer e Rafael Nadal comportarsi come Djokovic' - TennisWorldit : Austin: 'Mai visti Roger Federer e Rafael Nadal comportarsi come Djokovic' -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Roger Il ginocchio fa ancora male: Federer deve saltare anche il torneo di Cincinnati Roger Federer non disputer il Masters 1000 di Cincinnati, hanno comunicato gli organizzatori statunitensi. L'elvetico, che domenica festegger i 40 anni, continua a soffrire per problemi a un ginocchio.

Roger Federer si cancella dai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati: infortunio al ginocchio Brutte notizie per i fan di Roger Federer. Il tennista svizzero ha comunicato di essersi cancellato dall'entry list dei tornei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati per un infortunio al ginocchio. La leggenda di Basilea, dunque, ...

Tennis, Roger Federer out dai Masters1000 di Toronto e Cincinnati OA Sport Tennis, Roger Federer out dai Masters1000 di Toronto e Cincinnati Niente da fare, Roger Federer non sarà in campo nei Masters1000 di Toronto e in quello di Cincinnati. Il campione elvetico sta ancora facendo i conti con un problema al ginocchio. Una disdetta per l'e ...

Tennis: Atp, Federer salta i tornei di Toronto e Cincinnati WASHINGTON, 05 AGO - Roger Federer non parteciperà ai Master 1000 di Toronto e di Cincinnati, come ha annunciato l'Atp, e questa scelta lascia dubbi anche sulla presenza dello svizzero numero 9 al mon ...

Federer non disputer il Masters 1000 di Cincinnati, hanno comunicato gli organizzatori statunitensi. L'elvetico, che domenica festegger i 40 anni, continua a soffrire per problemi a un ginocchio.Brutte notizie per i fan diFederer. Il tennista svizzero ha comunicato di essersi cancellato dall'entry list dei tornei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati per un infortunio al ginocchio. La leggenda di Basilea, dunque, ...Niente da fare, Roger Federer non sarà in campo nei Masters1000 di Toronto e in quello di Cincinnati. Il campione elvetico sta ancora facendo i conti con un problema al ginocchio. Una disdetta per l'e ...WASHINGTON, 05 AGO - Roger Federer non parteciperà ai Master 1000 di Toronto e di Cincinnati, come ha annunciato l'Atp, e questa scelta lascia dubbi anche sulla presenza dello svizzero numero 9 al mon ...