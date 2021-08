George Soros e Bill Gates comprano l' azienda leader dei test rapidi

Advertising

tommyto30784258 : HOWARD BURIN BRACCIO DX DI GEORGE SOROS INDAGATO PER STUPRO ANCHE CONTRO LA SUA STESSA FIGLIA VITTIMA DEI SUOI RITI… - Janus0148 : George Soros e Bill Gates nel business dei tamponi rapidi - pengueraffaele : George Soros e Bill Gates nel business dei tamponi rapidi - ImLost73 : Grazie a Dio finalmente qualcuno ci darà dei test che riescono a distinguere l’influenza dal temibile Virus apocali… - napulegno79 : RT @4everAnnina: Howard Rubin, l'orrore del braccio destro di George #Soros nella cantina delle torture: 'Come le ha sfondato il seno' – Li… -

Ultime Notizie dalla rete : George Soros

il Giornale

... non solo un aumento delle vaccinazioni, ma anche dei tamponi, due milionari e "filantropi" comee Bill Gates decidono di investire sui test rapidi. I due magnati, riporta Forbes , fanno ...Mirko Molteni per 'Libero Quotidiano' Bill Gates 2 Due filibustieri della finanza,e Bill Gates, hanno investito 41 milioni di dollari nel business dei tamponi rapidi, affare d'oro in tempi di Covid. Accade proprio mentre si va verso ...George Soros e Bill Gates hanno investito 41 milioni di dollari nel business dei tamponi rapidi. L'investimento arriva mentre l'Italia e altri Paesi introducono il Green pass ...Era furioso, dopo pochi minuti è tornato e l’ha tirata ancora più forte» ha raccontato al New York Post un suo ex collega A pubblicare la storia spaventosa è stato, domenica scorsa, il New York Post.