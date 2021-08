Cucciolo di capriolo nel Naviglio messo in salvo dai vigili del fuoco (Di giovedì 5 agosto 2021) Salvato un piccolo capriolo finito nel Naviglio Pavese. La polizia provinciale è riuscita a recuperare l'animale caduto nel Naviglio Pavese e portarlo a riva, in seguito l'esemplare è stato liberato ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 5 agosto 2021) Salvato un piccolofinito nelPavese. La polizia provinciale è riuscita a recuperare l'animale caduto nelPavese e portarlo a riva, in seguito l'esemplare è stato liberato ...

