Barcellona | addio Messi | il retroscena su Romero

(Di giovedì 5 agosto 2021) Leoha rotto con il: tra i motivi dell’c’è anche il mancato acquisto del connazionale CristianAlla base della rottura tra Leoe ilc’è anche il mancato arrivo di Cristian, che nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Tottenham. Come rivelato da Mundo Deportivo, il fuoriclasse argentino non avrebbe digerito il fallimento sul mercato che avrebbe permesso ai blaugrana di assicurarsi il connazionale ormai ex Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per una bandiera che lascia, c'è la bandiera per eccellenza del calcio spagnolo che dice addio al Barcellona. Leo Messi si prende la scena e lascia il Barcellona dopo un mese da svincolato.