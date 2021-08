Attacco hacker Lazio, lo Stato pagherà la somma richiesta dai cybercriminali? (Di giovedì 5 agosto 2021) Avete presente il sequestro dei cooperanti italiani in giro per il mondo? Da Giuliana Sgrena sino alla più recente Silvia Romano? Ci si è chiesti se fosse Stato pagato un riscatto per la liberazione delle persone fisiche e di che entità fosse tale riscatto. Una domanda destinata a non trovare mai una risposta ufficiale, come non troverà mai risposta la domanda se lo Stato italiano pagherà mai la somma richiesta dai cybercriminali che hanno “sequestrato” tutti i dati della Regione Lazio attraverso l’inocuLazione dei software Ransomwere nei sistemi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Avete presente il sequestro dei cooperanti italiani in giro per il mondo? Da Giuliana Sgrena sino alla più recente Silvia Romano? Ci si è chiesti se fossepagato un riscatto per la liberazione delle persone fisiche e di che entità fosse tale riscatto. Una domanda destinata a non trovare mai una risposta ufficiale, come non troverà mai risposta la domanda se loitalianomai ladaiche hanno “sequestrato” tutti i dati della Regioneattraverso l’inocune dei software Ransomwere nei sistemi ...

