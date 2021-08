Uno stabilimento balneare su tre è irregolare

Leggi su agi

(Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Ottocentottantasei controlli, con 258 situazioni di irregolarità rilevate, pari al 29% degli obiettivi ispezionati. E' il bilancio della campagna di verifiche realizzata con l'avvio della stagione turistica estiva dai Carabinieri dei Nas d'intesa con il ministero della Salute. Nel mirino stabilimenti balneari e relativi esercizi di ristorazione, bar e ulteriori servizi per vacanzieri ubicati nelle aree costiere marittime e dei laghi. Le attività, condotte in tutta Italia, hanno riguardato, in particolare, l'attuazione delle misure di contenimento alla diffusione da Covid-19: corretto distanziamento degli ombrelloni, uso di dispositivi di protezione individuale e mascherine ...