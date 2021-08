Regione Lazio: ecco da dov’è partito l’attacco hacker (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha rivelato da dov’è partito l’attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio lo scorso primo agosto La procura di Roma ha dichiarato che ad occuparsi dell’attacco hacker che ha colpito i siti della Regione Lazio lo scorso primo agosto, non ci saranno soltanto i magistrati ma anche un pool dell’antiterrorismo. I reati su cui si indaga sono “accesso abusivo a sistema informatico“, “tentata estorsione” e “danneggiamento di sistemi informatici aggravati dalle finalità di ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha rivelato dache ha colpito lalo scorso primo agosto La procura di Roma ha dichiarato che ad occuparsi delche ha colpito i siti dellalo scorso primo agosto, non ci saranno soltanto i magistrati ma anche un pool dell’antiterrorismo. I reati su cui si indaga sono “accesso abusivo a sistema informatico“, “tentata estorsione” e “danneggiamento di sistemi informatici aggravati dalle finalità di ...

COVID: l'antiterrorismo indaga sull'ATTACCO HACKER alla REGIONE LAZIO che ha bloccato le VACCINAZIONI.