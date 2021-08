Opere abusive nell’alveo del fiume Calore: denunciate quattro persone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di ieri in Benevento località “Acquafredda/Ischia di fiume”, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Benevento hanno deferito in Stato di Libertà all’Autorità Giudiziaria n. 4 persone (esecutore materiale, 2 committenti e progettista/direttore dei lavori) poiché durante un sopralluogo congiunto, a seguito di richiesta di collaborazione tecnica avanzata alla Giunta Regionale della Campania – Genio Civile di Benevento, teso alla verifica di legittimità dei lavori di costruzione di una vasca raccolta acque piovane per irrigazione campi, sono stati riscontrati i reati di realizzazione di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di ieri in Benevento località “Acquafredda/Ischia di”, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Benevento hanno deferito in Stato di Libertà all’Autorità Giudiziaria n. 4(esecutore materiale, 2 committenti e progettista/direttore dei lavori) poiché durante un sopralluogo congiunto, a seguito di richiesta di collaborazione tecnica avanzata alla Giunta Regionale della Campania – Genio Civile di Benevento, teso alla verifica di legittimità dei lavori di costruzione di una vasca raccolta acque piovane per irrigazione campi, sono stati riscontrati i reati di realizzazione di ...

