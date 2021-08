Jonathan Milan nell' Olimpo | oro e record del mondo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Oro olimpico edel. Non si poteva chiedere di più al bujese classe 2000, che assieme ai suoi tre compagni di avventura - Filippo Ganna, Francesco Lamon e Simone Consonni - ...

Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon ehanno vinto per l' Italia la medaglia d'oro nell' inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020 , una gara palpitante vinta sul filo dei centesimi con ...Francesco Lamon , Simone Consonni ,e Filippo Ganna sono gli artefici dell'oro nell'inseguimento a squadre nel ciclismo su pista. Battuta la Danimarca e le annesse polemiche sulla ...Nella finale per il primo posto il quartetto azzurro - Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan - ha superato la Danimarca (Il Giornale di Vicenza) Dopo il terzo kilometro è ...L’Italia è medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre maschili di ciclismo su pista. Nella finale per il primo posto il quartetto azzurro – Simone ...