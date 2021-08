Incendi in Grecia: le fiamme si diffondono a grande velocità verso Atene. Le immagini del disastro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo la Sardegna, la Sicilia e l’Abruzzo, anche la Grecia si sta trovando a vivere una situazione davvero complessa per via degli Incendi che da giorni stanno divampando nei pressi di Atene. Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni per mettersi in salvo da una situazione sempre più preoccupante. Incendi in Grecia: le fiamme divampano verso Atene Sono ore di grande preoccupazione per gli abitanti della Grecia, che da giorni vengono minacciati dai roghi che si stanno diffondendo all’interno ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo la Sardegna, la Sicilia e l’Abruzzo, anche lasi sta trovando a vivere una situazione davvero complessa per via degliche da giorni stanno divampando nei pressi di. Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni per mettersi in salvo da una situazione sempre più preoccupante.in: ledivampanoSono ore dipreoccupazione per gli abitanti della, che da giorni vengono minacciati dai roghi che si stanno diffondendo all’interno ...

