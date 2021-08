Advertising

zazoomblog : Il Milan perde il Trofeo Naranja: vince il Valencia 5 - 3 ai calci di rigore - #Milan #perde #Trofeo #Naranja:… - Alessandroasr17 : RT @orialismo: L'Inter vende Lukaku e il milan perde un trofeo - Cucciolina96251 : RT @CorSport: Il #Milan perde il Trofeo Naranja: vince il #Valencia 5-3 ai calci di rigore ?? - GermanNovoa : RT @CorSport: Il #Milan perde il Trofeo Naranja: vince il #Valencia 5-3 ai calci di rigore ?? - Cuvello3 : @Alessia18991 ma allora non sono l'unico che si deprime anche se il Milan perde l'amichevole -

Ultime Notizie dalla rete : Milan perde

Ilai rigori a Valencia - in palio c'era il Trofeo Naranja, decisivo l'errore di Krunic dal dischetto - dopo lo 0 - 0 nei novanta minuti ma fa comunque rientro a Milanello con buone ...Ilvuole vincere e trova spazio con Rebic che, però,l'attimo e viene fermato. Che la gara sia vera, anche nel finale, lo dimostra un accenno di rissa scatenata da un brutto intervento di ...Rade Krunic avrebbe dovuto essere espulso dopo aver scatenato una rissa, poi ha sbagliato il rigore decisivo ai rigori, visto che il Milan pareggiava 0-0 con il Valencia e perdeva il ...Lo stallo della trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli ha fatto spazientire la Juventus, pronta a virare su altri obiettivi di mercato. Gli emiliani non si smuovono dalla richiesta di 40 mili ...