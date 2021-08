Estate in diretta, terribile gaffe in studio, Roberta Capua fa finta di non aver sentito ma … (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continua la programmazione di Estate in diretta, ovvero il programma condotto da Roberta Capua e da Gianluca Semprini. Il programma sembrerebbe che stia avendo un successo davvero straordinario. In queste settimane sono andate in onda diverse puntate del programma che di fatto è la versione estiva de La vita in diretta che va in onda, invece, durante tutta la stagione invernale e che è stata condotta lo scorso anno da Alberto Matano. Ebbene, sembrerebbe che nel corso della puntata di Estate in diretta andata in onda lo scorso 3 agosto, un ospite in ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continua la programmazione diin, ovvero il programma condotto dae da Gianluca Semprini. Il programma sembrerebbe che stia avendo un successo davvero straordinario. In queste settimane sono andate in onda diverse puntate del programma che di fatto è la versione estiva de La vita inche va in onda, invece, durante tutta la stagione invernale e che è stata condotta lo scorso anno da Alberto Matano. Ebbene, sembrerebbe che nel corso della puntata diinandata in onda lo scorso 3 agosto, un ospite in ...

Advertising

infoitcultura : Estate in diretta salta all’improvviso: Capua-Semprini spiegano cos’è successo - infoitcultura : Estate in diretta, terribile gaffe in studio, Roberta Capua fa finta di non aver sentito ma … - infoitcultura : Estate in diretta interrotta per 15 minuti/ Cos'è successo? 'Guasto tecnico' - Valedance11 : RT @Unomattina: Buongiorno da Barbara Capponi e @gsicurotg2 Segui una nuova diretta di Uno Mattina Estate ?? Streaming ???? - S_oh_my : RT @RadioQuar: Tra pochi minuti la diretta per l'estate in famiglia -