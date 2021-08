Emma McKeon è l’atleta più medagliata delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di mercoledì 4 agosto 2021) l’atleta più medagliata è Emma McKeon Le Olimpiadi di Tokyo 2020 procedono spedite, a pochi giorni dalla chiusura. Le gare tra gli atleti sono sempre più avvincenti. Tra essi spicca senza dubbio Emma McKeon. La 27enne nuotatrice australiana continua a regalare grandi soddisfazioni al suo Paese anche in questa manifestazione e ha deciso di arricchire L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 4 agosto 2021)piùLediprocedono spedite, a pochi giorni dalla chiusura. Le gare tra gli atleti sono sempre più avvincenti. Tra essi spicca senza dubbio. La 27enne nuotatrice australiana continua a regalare grandi soddisfazioni al suo Paese anche in questa manifestazione e ha deciso di arricchire L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Emma McKeon Antistar in vasca. Il nuoto a Tokyo 2020 fugge dal divismo Ariarne Titmus, Emma McKeon e Caeleb Dressel sono stati i grandi protagonisti della prima settimana dei Giochi olimpici. Per l'Italia buoni risultati, ma c'è ancora molto lavoro da fare (aspettando i 10 km di ...

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020/ Oggi 1 agosto: Italia di nuovo fra le prime dieci! ... bronzo al brasiliano di origini friulane Bruno Fratus in 21 57 ed anche nelle donne l'australiana Emma McKeon è salita sul gradino più alto del podio con record olimpico pure per lei in 23 81 ...

Emma McKeon Stabilisce Record Olimpico 50 Stile In Batteria

Antistar in vasca. Il nuoto a Tokyo 2020 fugge dal divismo Ariarne Titmus, Emma McKeon e Caeleb Dressel sono stati i grandi protagonisti della prima settimana dei Giochi olimpici. Per l'Italia buoni risultati, ma c'è ancora molto lavoro da fare (aspettando i ...

