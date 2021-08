Caso Amara, il pm Storari resta a Milano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Milano - Non ci sono esigenze cautelari perché il pm Paolo Storari debba essere trasferito da Milano. La decisione arriva dalla sezione disciplinare del Csm, nell'ambito delle vicende legate al Caso ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 4 agosto 2021)- Non ci sono esigenze cautelari perché il pm Paolodebba essere trasferito da. La decisione arriva dalla sezione disciplinare del Csm, nell'ambito delle vicende legate al...

