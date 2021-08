Allianz Stadium, c’è la svolta! (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Allianz Stadium sarà riaperto al pubblico per l’amichevole in programma sabato 14 agosto, ore 20:30, contro l’Atalanta. La sfida dal sapore italiano ospiterà, nella casa della Juventus, il 50% del pubblico. A distanza di più di un anno, le due squadre riabbracceranno finalmente i propri tifosi esclusivamente se muniti di Green Pass. Il comunicato ufficiale La notizia che tutti noi e voi attendevamo è arrivata: l’Allianz Stadium riaprirà ufficialmente le proprie porte e lo farà prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A. Sabato 14 agosto, alle ore 20.30, la Juventus affronterà in un’amichevole tutta ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’sarà riaperto al pubblico per l’amichevole in programma sabato 14 agosto, ore 20:30, contro l’Atalanta. La sfida dal sapore italiano ospiterà, nella casa della Juventus, il 50% del pubblico. A distanza di più di un anno, le due squadre riabbracceranno finalmente i propri tifosi esclusivamente se muniti di Green Pass. Il comunicato ufficiale La notizia che tutti noi e voi attendevamo è arrivata: l’riaprirà ufficialmente le proprie porte e lo farà prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A. Sabato 14 agosto, alle ore 20.30, la Juventus affronterà in un’amichevole tutta ...

