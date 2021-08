UFFICIALE - Pescara, arrivano due rinforzi dal Napoli: i dettagli (Di martedì 3 agosto 2021) La Delfino Pescara 1936 comunica i due nuovi arrivi provenienti dalla SSC Napoli: Eugenio D'Ursi e l'argentino Franco Ferrari. Entrambi i giovani passeranno al Pescara con la formula del prestito con diritto opzione e obbligo di riscatto in caso di promozione. Eugenio D'Ursi, classe 1995, è nato a Napoli e ha esordito nelle giovanili dell'Aversa nel 2013, dopo di che ha giocato con l'Arezzo, Bisceglie, Catanzaro, Napoli e Bari. Mentre, invece, Franco Ferrari è nato a Rosario il 10 agosto del 1995 e ha esordito nelle giovanili dell'Union De Santa Fe nel 2013, nel 2014 è arrivato in Italia nel campionato ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) La Delfino1936 comunica i due nuovi arrivi provenienti dalla SSC: Eugenio D'Ursi e l'argentino Franco Ferrari. Entrambi i giovani passeranno alcon la formula del prestito con diritto opzione e obbligo di riscatto in caso di promozione. Eugenio D'Ursi, classe 1995, è nato ae ha esordito nelle giovanili dell'Aversa nel 2013, dopo di che ha giocato con l'Arezzo, Bisceglie, Catanzaro,e Bari. Mentre, invece, Franco Ferrari è nato a Rosario il 10 agosto del 1995 e ha esordito nelle giovanili dell'Union De Santa Fe nel 2013, nel 2014 è arrivato in Italia nel campionato ...

