«The Forever Purge», la deriva trumpista in chiave post-apocalittica (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il personale del cinema ha trovato i corpi di due spettatori feriti da colpi di pistola alla testa, facendo le pulizie. Uno era già morto, l’altro sarebbe mancato all’ospedale, la settimana successiva. Come descritta dal «New York Times», la scena, avvenuta in una sala di Corona, una cinquantina di chilometri a sud di Los Angeles, non offre solo un quadro poco incoraggiante della salute delle sale cinematografiche, con le maschere che scoprono cadaveri mentre spazzano i popcorn (quanta gente c’era … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il personale del cinema ha trovato i corpi di due spettatori feriti da colpi di pistola alla testa, facendo le pulizie. Uno era già morto, l’altro sarebbe mancato all’ospedale, la settimana successiva. Come descritta dal «New York Times», la scena, avvenuta in una sala di Corona, una cinquantina di chilometri a sud di Los Angeles, non offre solo un quadro poco incoraggiante della salute delle sale cinematografiche, con le maschere che scoprono cadaveri mentre spazzano i popcorn (quanta gente c’era … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RolandSimoc : @ScuderiaFerrari We suport the Ferrari team Forever ??????. Forza Ferrari per Sempre ?????????? Grazie Grazie Grazie mille ?????? - meSOStufato_ : passare un'intera giornata abbracciato a lui come una cozza e tornare a casa felice come un bambino The way I wann… - ypurpuraa : vi ricordate quando Lana disse: “Think I'll miss you forever Like the stars miss the sun in the morning sky” no p… - focumeu_ : Niente mi sono comprata sta roba … The way se vado in uno di questi 3 qualsiasi outfits T mi banna forever dai suo… - jimiyoonie : giustamente avoja di farsi tinte bionde i capelli stavano soffrendo ha dovuto tagliarli tutti so the possibility to… -