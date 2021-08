Sui vaccini la Cgil è troppo tiepida. Segno di un cambio di pelle (Di martedì 3 agosto 2021) Chi sarà il prossimo segretario della Cgil? Forse un leghista? O almeno un dirigente sindacale figlio di una nuova idea della rappresentanza sociale basata non più sul movimento del lavoro ma sull’associazione di dipendenti. L’intervista di Maurizio Landini al Corriere della sera sul green pass sembra gia prendere atto di questo cambio di pelle del sindacato più antico e consistente del Paese. Il successore di Giuseppe Di Vittorio e Luciano Lama, due dei prestigiosi leader comunisti della Cgil che pure segnarono una autonomia e una sensibilità verso le diverse tipologia degli interessi che rappresentavano, ha scelto un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) Chi sarà il prossimo segretario della? Forse un leghista? O almeno un dirigente sindacale figlio di una nuova idea della rappresentanza sociale basata non più sul movimento del lavoro ma sull’associazione di dipendenti. L’intervista di Maurizio Landini al Corriere della sera sul green pass sembra gia prendere atto di questodidel sindacato più antico e consistente del Paese. Il successore di Giuseppe Di Vittorio e Luciano Lama, due dei prestigiosi leader comunisti dellache pure segnarono una autonomia e una sensibilità verso le diverse tipologia degli interessi che rappresentavano, ha scelto un ...

