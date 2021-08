Salvini minaccia di uscire dal governo. Ma è la solita farsa. A corto di idee il Capitano rispolvera l’immigrazione e attacca la Lamorgese (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il Covid, le vaccinazioni, il Recovery Fund e infine la giustizia, Matteo Salvini (nella foto) è tornato al vecchio cavallo di battaglia dell’immigrazione. Per il leader della Lega è obbligatorio che il governo si occupi quanto prima dell’emergenza sbarchi (leggi l’articolo). E sul banco degli imputati finisce la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese per la quale il Capitano, in maniera neanche troppo velata, chiede le dimissioni nell’eventualità non riesca a risolvere il problema. Altrimenti, dice, la Lega potrebbe anche uscire dal governo. La risposta, laconica e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il Covid, le vaccinazioni, il Recovery Fund e infine la giustizia, Matteo(nella foto) è tornato al vecchio cavallo di battaglia del. Per il leader della Lega è obbligatorio che ilsi occupi quanto prima dell’emergenza sbarchi (leggi l’articolo). E sul banco degli imputati finisce la ministra dell’Interno Lucianaper la quale il, in maniera neanche troppo velata, chiede le dimissioni nell’eventualità non riesca a risolvere il problema. Altrimenti, dice, la Lega potrebbe anchedal. La risposta, laconica e ...

Advertising

elio_vito : Posso fare una domanda a @forza_italia? #Salvini attacca #Lamorgese sull'immigrazione (un classico...) e minaccia… - carlosibilia : Non ricordo ministri dell'Interno, in epoca recente, che abbiano fatto meglio del Ministro Luciana Lamorgese. Salvi… - Perego2009 : RT @elio_vito: Posso fare una domanda a @forza_italia? #Salvini attacca #Lamorgese sull'immigrazione (un classico...) e minaccia di uscire… - Frances32652343 : RT @carlosibilia: Non ricordo ministri dell'Interno, in epoca recente, che abbiano fatto meglio del Ministro Luciana Lamorgese. Salvini min… - FrancoVox1 : RT @elio_vito: Posso fare una domanda a @forza_italia? #Salvini attacca #Lamorgese sull'immigrazione (un classico...) e minaccia di uscire… -