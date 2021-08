Riccardo Trevisani passa a Mediaset (Di martedì 3 agosto 2021) Di non troppe ore fa è la notizia dell’addio – anche da parte di Riccardo Trevisani, dopo Lele Adani – a Sky Sport dopo 17 anni. Il telecronista passa ufficialmente a Mediaset. Dal 13 settembre parte la fase a gironi di Champions League, che Mediaset trasmetterà in 121 partite annue, con la migliore partita del martedì delle italiane trasmessa in chiaro su Canale 5, Dal 13 agosto, Mediaset inizierà a trasmettere in esclusiva la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, trasmessa sul Canale 20 e su Italia 1. Inoltre, l 17 e 18 agosto e il 24 e 25 agosto ci saranno le gare d’andata e di ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 3 agosto 2021) Di non troppe ore fa è la notizia dell’addio – anche da parte di, dopo Lele Adani – a Sky Sport dopo 17 anni. Il telecronistaufficialmente a. Dal 13 settembre parte la fase a gironi di Champions League, chetrasmetterà in 121 partite annue, con la migliore partita del martedì delle italiane trasmessa in chiaro su Canale 5, Dal 13 agosto,inizierà a trasmettere in esclusiva la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, trasmessa sul Canale 20 e su Italia 1. Inoltre, l 17 e 18 agosto e il 24 e 25 agosto ci saranno le gare d’andata e di ...

