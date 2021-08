Intel a Mirafiori, per Giorgetti “Sede soddisfa tutti i requisiti” (Di martedì 3 agosto 2021) Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha incontrato questa mattina il governatore del Piemonte Alberto Cirio e la sindaca di Torino Chiara Appendino precisando che la candidatura di Mirafiori ad ospitare una fabbrica Intel “soddisfa tutti i requisiti”. “Non è l’unica candidata ma quella più qualificata” ha aggiunto Giorgetti che ha invitato a lavorare sul dossier: “Ritengo che possa esserci il via libera dell’Italia all’investimento dello Stato per oltre 8 miliardi e che ci siano ragionevoli speranze su Torino, ma è bene non creare facili aspettative ed ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 3 agosto 2021) Il ministro dello Sviluppo economico Giancarloha incontrato questa mattina il governatore del Piemonte Alberto Cirio e la sindaca di Torino Chiara Appendino precisando che la candidatura diad ospitare una fabbrica”. “Non è l’unica candidata ma quella più qualificata” ha aggiuntoche ha invitato a lavorare sul dossier: “Ritengo che possa esserci il via libera dell’Italia all’investimento dello Stato per oltre 8 miliardi e che ci siano ragionevoli speranze su Torino, ma è bene non creare facili aspettative ed ...

