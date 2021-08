(Di martedì 3 agosto 2021) Salvatore, estremo difensore ex rosanero approdato al, si presenta in conferenza stampa. Il portiere si sofferma anche sue su un particolare dato statistico della prossima Serie A

Advertising

DiMarzio : #Genoa, #Sirigu si presenta. Tra un consiglio a #Belotti e l'obiettivo #Qatar2022 - DiMarzio : #Genoa, è il giorno di #Sirigu - Fantacalciok : Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore del Genoa: la presentazione - Mediagol : Genoa, Sirigu: “In Italia tanti portieri bravi. Donnarumma? Peccato averlo perso” - ma_liguori : RT @pianetagenoa: TUTTOSPORT - Il Genoa accoglie Sirigu e Pandev - -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Sirigu

Nel giorno in cui la Roma ufficializza l'arrivo di Eldor Shomurodov, ildà il benvenuto a Salvatore, laureatosi questa estate Campione d'Europa con la Nazionale. Il portiere, nato a Nuoro il 12 gennaio 1987, ha già totalizzato 27 presenze con la maglia dell'...Calciomercato, Salvatoresi presenta ai tifosi rossoblù Durante la tradizionale conferenza stampa di presentazione, il nuovo portiere delSalvatoreha dichiarato: "Le scelte ...Salvatore Sirigu, estremo difensore ex rosanero approdato al Genoa, si presenta in conferenza stampa. Il portiere si sofferma anche su Donnarumma e su un particolare dato statistico della prossima Ser ...Calciomercato Genoa, Salvatore Sirigu si presenta ai tifosi rossoblù: il portiere pronto a regalare nuove emozioni in campo dopo l'Euro2020 ...