È morto Antonio Pennacchi | lo scrittore aveva 71 anni

(Di martedì 3 agosto 2021). Lo, vincitore del Premio Strega nel 2010 con Canale Mussolini era nato a Latina il 26 gennaio 1950.si è spento oggi, 3 agosto 2021, all’età di 71. Dalle prime indiscrezioni a stroncarlo sarebbe stato un infarto. Prima di diventare unodi successo, ha iniziato lavorando come operaio dell’Alcatel Cavi.si è dedicato alla politica prima nelle file del MSI e poi in quelle del Partito marxista-leninista Italiano. Tra gli’70 e ’80 ha aderito al PSI, alla CGIL e poi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I E' morto lo scrittore Antonio Pennacchi #ANSA - repubblica : E' morto lo scrittore Antonio Pennacchi - HuffPostItalia : Antonio Pennacchi è morto. Lo scrittore aveva 71 anni - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I E' morto lo scrittore Antonio Pennacchi #ANSA - SecolodItalia1 : È morto Antonio Pennacchi: l’autore di “Canale Mussolini” stroncato da un malore a 71 anni -

Ultime Notizie dalla rete : morto Antonio

Pennacchi, l'ex operaio diventato scrittore Pennacchi, ex operaio presso l'Alcatel Cavi, nel 1983 aveva approfittato di un periodo di cassa integrazione per laurearsi in Lettere e Filosofia, ...Il premio nel 2010 con 'Canale Mussolini'Pennacchi èoggi nella sua casa di Latina. Lo scrittore, vincitore del Premio Strega nel 2010 con 'Canale Mussolini', aveva 71 anni e sembra che sia stato colpito da un malore nel corso ...Morto all’età di 71 anni lo scrittore Antonio Pennacchi, autore del libro Canale Mussolini, titolo finalista al Premio Campiello con cui vinse il Premio Strega nel 2010. La sua firma anche su altri ro ...Antonio Pennacchi è morto. Il celebre scrittore pontino si è spento nella serata di martedì nella sua casa di Latina. Aveva 71 anni. Raggiunse il successo nel 2010 vincendo il premio Strega con il ...