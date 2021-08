Borse europee prudenti, Milano inclusa (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Si chiude all’insegna della prudenza la seduta delle principali Borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e termina sulla linea di parità. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l’S&P-500. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.810,5 dollari l’oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 70,45 dollari per barile, in calo dell’1,14%. Sulla parità lo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Si chiude all’insegna della prudenza la seduta delle principali. Anche la borsa disi allinea alla cautela che regna in Europa, e termina sulla linea di parità. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l’S&P-500. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.810,5 dollari l’oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 70,45 dollari per barile, in calo dell’1,14%. Sulla parità lo ...

