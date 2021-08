Asl fa il punto: 'Covid, 112 contagi in una settimana in Valle del Serchio' (Di martedì 3 agosto 2021) Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 20 a lunedì 26 luglio, sono 1.578 di cui 1.525 non vaccinati (pari al 97%), 37 solo con prima dose dose (pari al 2%) e 16 ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 3 agosto 2021) Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 20 a lunedì 26 luglio, sono 1.578 di cui 1.525 non vaccinati (pari al 97%), 37 solo con prima dose dose (pari al 2%) e 16 ...

Advertising

lezrael80 : @Segnoditerra_1 @MinisteroSalute @RegioneER Se ti può consolare io sono nella stessa situazione: ASL BAT e medico d… - InvernizziCarlo : @Fabio91921654 @GiovaAlbanese A questo punto è molto probabile che arrivi in Italia verso giovedì, ma tieni present… - asl2abruzzo : Sabato 7 agosto 2021 resteranno chiuse le attività distrettuali, del punto prelievi e della radiologia nel Presidio… - TirrenoLivorno : ?? L'EMERGENZA. Sei su dieci sono under 35, Livorno maglia nera dell’Asl Nord Ovest. Nuovo gazebo di informazioni ai… - reteversilia : Salgono i contagi, 55 nuovi casi a Livorno. L'Asl in Venezia: «Giovani vaccinatevi» -