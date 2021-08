Analisi del prezzo di Polkadot: i tori difendono il livello di supporto di $16,77 (Di martedì 3 agosto 2021) Il sentimento ribassista nel mercato è continuato, ma Polkadot è stato in grado di difendere il suo livello di supporto critico a $16,77 nelle ultime 24 ore Il mercato delle criptovalute ha continuato con il suo sentimento ribassista nelle ultime 24 ore, infatti Bitcoin è scivolato sotto la soglia dei $38.000. Non meglio meglio per Ether, che ieri è sceso al di sotto del livello di $2.500, dopo essere salito intorno ai $2.700 in vista del principale aggiornamento sulla rete Ethereum. Polkadot non è rimasto escluso dalla performance ribassista, tanto che DOT attualmente è in calo di oltre il 5% nelle ultime ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 3 agosto 2021) Il sentimento ribassista nel mercato è continuato, maè stato in grado di difendere il suodicritico a $16,77 nelle ultime 24 ore Il mercato delle criptovalute ha continuato con il suo sentimento ribassista nelle ultime 24 ore, infatti Bitcoin è scivolato sotto la soglia dei $38.000. Non meglio meglio per Ether, che ieri è sceso al di sotto deldi $2.500, dopo essere salito intorno ai $2.700 in vista del principale aggiornamento sulla rete Ethereum.non è rimasto escluso dalla performance ribassista, tanto che DOT attualmente è in calo di oltre il 5% nelle ultime ...

