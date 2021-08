Torino. Fondi React-eu: oltre 11 milioni per la riqualificazione energetica in 4 scuole (Di lunedì 2 agosto 2021) Via libera, nei giorni scorsi, dalla Giunta comunale – su proposta dell’assessora all’Istruzione, Antonietta Di Martino – ai progetti di fattibilità tecnica ed economica per interventi di manutenzione straordinaria, in particolare di riqualificazione energetica, in 4 scuole torinesi. Si tratta delle scuole primarie ‘Da Vinci-Frank’, via Vallauri 24/via Patetta 9; ‘Franchetti’, via Randaccio 60; ‘Emilio Salgari’, via Lussimpiccolo 36/A; ‘Eugenio Montale’, via Ada Negri 21 e secondaria di primo grado ‘Ada Negri’, via Ada Negri 23. “Sono interventi destinati al raggiungimento delle performance di efficienza ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 2 agosto 2021) Via libera, nei giorni scorsi, dalla Giunta comunale – su proposta dell’assessora all’Istruzione, Antonietta Di Martino – ai progetti di fattibilità tecnica ed economica per interventi di manutenzione straordinaria, in particolare di, in 4torinesi. Si tratta delleprimarie ‘Da Vinci-Frank’, via Vallauri 24/via Patetta 9; ‘Franchetti’, via Randaccio 60; ‘Emilio Salgari’, via Lussimpiccolo 36/A; ‘Eugenio Montale’, via Ada Negri 21 e secondaria di primo grado ‘Ada Negri’, via Ada Negri 23. “Sono interventi destinati al raggiungimento delle performance di efficienza ...

