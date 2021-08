Tokyo 2020 ginnastica artistica, Vanessa Ferrari: “Dedico l’argento a chi ha sempre creduto in me” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ero felicissima di aver fatto quello che dovevo fare come lo avevo sognato. I salti artistici, la coreografia, il giro, volevo che tutto emozionasse la giuria e chi mi guardava, e spero di esserci riuscita”. Queste le parole di Vanessa Ferrari dopo la medaglia d’argento conquistata nella finale al corpo libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. “Ora vado a prendermi l’oro a Parigi? Non lo so (ride, ndr). Enrico (Casella) dice che ci andrò? Lui può dire quello che vuole” ha continuato l’azzurra, che dopo due quarti posti a Londa 2012 e a Rio 2016 sale finalmente sul podio. “Oggi mi ha fatto strano vedere due bronzi ex ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ero felicissima di aver fatto quello che dovevo fare come lo avevo sognato. I salti artistici, la coreografia, il giro, volevo che tutto emozionasse la giuria e chi mi guardava, e spero di esserci riuscita”. Queste le parole didopo la medaglia d’argento conquistata nella finale al corpo libero ai Giochi Olimpici di. “Ora vado a prendermi l’oro a Parigi? Non lo so (ride, ndr). Enrico (Casella) dice che ci andrò? Lui può dire quello che vuole” ha continuato l’azzurra, che dopo due quarti posti a Londa 2012 e a Rio 2016 sale finalmente sul podio. “Oggi mi ha fatto strano vedere due bronzi ex ...

