"Mi prendo una pausa": anche l'oro Adam Peaty fa un passo indietro per la salute mentale (Di lunedì 2 agosto 2021) Il nuotatore britannico Adam Peaty è rimasto sgomento da alcune reazioni al suo annuncio di voler trascorrere un mese lontano dalla piscina per dare priorità alla sua salute mentale. Peaty ha vinto due ori e un argento a Tokyo 2020, mantenendo il titolo dei suoi 100 metri rana maschili, con la Gran Bretagna che ha ottenuto un record di otto medaglie nel nuoto, superando il loro miglior risultato di sette medaglie ai Giochi del 1908. Il 26enne ha sottolineato che i prossimi tre anni che porteranno a Parigi 2024 saranno una "guerra di logoramento" con i Campionati mondiali ed europei e i Giochi del ...

