Jacobs | veleni e sospetti da Gb e Usa

Marcell Jacobs vince uno storico oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e viene celebrato dalla stampa mondiale. Non tutti, però, accolgono la notizia dell'exploit azzurro con la stessa sportività. In Inghilterra e in Usa, ad esempio, tra i media vi è anche chi alimenta sospetti nemmeno troppo velati sulla performance dell'azzurro. "Il nuovo campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, è sceso sotto i 10 secondi per la prima volta a maggio. È venuto qui, ha corso 9"84 in semifinale e 9"80 per vincere. Ah, bene", scrive su Twitter l'inglese Matt Lawton, corrispondente per il Times alle Olimpiadi di Tokyo.

