Il Covid torna a Wuhan: sette casi nella città dove iniziò la pandemia (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Covid-19 ritorna a Wuhan dopo mesi di assenza: sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e sono stati inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. Lo hanno reso noto le autorità del capoluogo dell’Hubei, dove per primo fu individuato il nuovo coronavirus a fine 2019. Si tratta di persone tutte legate all’area di sviluppo economico della città, subito isolate. Le autorità hanno sollecitato il rispetto delle regole anti-Covid, tra cui l’uso della mascherina in pubblico, il distanziamento e a lavarsi frequentemente le mani. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Il-19 ridopo mesi di assenza:lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e sono stati inviati agli ospedali designati per i relativi trattamenti. Lo hanno reso noto le autorità del capoluogo dell’Hubei,per primo fu individuato il nuovo coronavirus a fine 2019. Si tratta di persone tutte legate all’area di sviluppo economico della, subito isolate. Le autorità hanno sollecitato il rispetto delle regole anti-, tra cui l’uso della mascherina in pubblico, il distanziamento e a lavarsi frequentemente le mani.

