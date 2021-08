Green pass, qui si gioca col fuoco (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è qualcosa che stona nell’accusa secondo la quale il Green pass sarebbe il preludio del nuovo dispotismo sanitario. Ciò che mi pare non tenga è l’idea che siamo preda di un potere arbitrario e anarchico, che fa ciò che vuole: un potere sfrenato. Ma davvero il potere odierno, nell’ordinamento di una democrazia liberale, per quanto in crisi, per quanto azzoppata, per quanto ‘autoritaria’, è un potere sfrenato che fa ciò che vuole, impunemente? Davvero il potere è in grado di ripetere ciò che accadde 80 anni fa? Davvero in mezzo non c’è niente, tra allora e oggi, un argine, un limite? Siamo in grado di riconoscere che curvatura, seppure nel contesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è qualcosa che stona nell’accusa secondo la quale ilsarebbe il preludio del nuovo dispotismo sanitario. Ciò che mi pare non tenga è l’idea che siamo preda di un potere arbitrario e anarchico, che fa ciò che vuole: un potere sfrenato. Ma davvero il potere odierno, nell’ordinamento di una democrazia liberale, per quanto in crisi, per quanto azzoppata, per quanto ‘autoritaria’, è un potere sfrenato che fa ciò che vuole, impunemente? Davvero il potere è in grado di ripetere ciò che accadde 80 anni fa? Davvero in mezzo non c’è niente, tra allora e oggi, un argine, un limite? Siamo in grado di riconoscere che curvatura, seppure nel contesto ...

