Ferragosto a Foggia con Fiorella Mannoia | in un' ora tutto esaurito | in 800 si assicurano un posto in piazza

Advertising

puglianotizie24 : Ferragosto con Fiorella Mannoia a Foggia -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto Foggia

FoggiaToday

I posti dovevano essere 1000, ma in Commissione di vigilanza Comune di, Vigili del Fuoco e ...nome dell'artista che si sarebbe esibita in Piazza Cavour in occasione della festività di......generale della manifestazione affidata all'Associazione musicale 'Suoni del Sud' di. 'Ascoli ... Si chiude domenica 15 agosto con il concerto 'in Jazz' dello 'Stefano Capasso Quartet ...BASKETMancano un paio di settimane alla ripresa delle attività per la Benacqusita Latina che quest'anno parteciperà all'ottava stagione consecutiva dell'A2 del basket maschile, la settima con ...Sono tante le stelle che brilleranno ad Ascoli Satriano in quattro magiche serate, dal 5 al 15 agosto. Sia quelle del firmamento che le star che si esibiranno sul palco sono state chiamate ad illumina ...