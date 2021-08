F1, l’Aston Martin annuncia il ricorso per la squalifica di Sebastian Vettel (Di lunedì 2 agosto 2021) Per Sebastian Vettel il Gran Premio d’Ungheria si è trasformato da un sogno ad un incubo nel giro di poche ore. Il tedesco dell’Aston Martin era riuscito a strappare un ottimo secondo posto in terra magiara, assaporando anche la possibilità di trionfare a distanza di due anni dall’ultima volta. Ma invece, durante la serata la FIA ha annunciato la squalifica dell’ex ferrarista a causa del poco quantitativo di carburante nella sua monoposto. Il regolamento prevede difatti che al termine del GP debba essere presente una quantità minima prelevabile di almeno un litro di carburante; l’auto di ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Peril Gran Premio d’Ungheria si è trasformato da un sogno ad un incubo nel giro di poche ore. Il tedesco delera riuscito a strappare un ottimo secondo posto in terra magiara, assaporando anche la possibilità di trionfare a distanza di due anni dall’ultima volta. Ma invece, durante la serata la FIA hato ladell’ex ferrarista a causa del poco quantitativo di carburante nella sua monoposto. Il regolamento prevede difatti che al termine del GP debba essere presente una quantità minima prelevabile di almeno un litro di carburante; l’auto di ...

