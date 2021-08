Deliveroo | multa per 2 | 5 milioni di euro | violati i dati di 8 mila rider Il Garante della privacy | «Uso poco trasparente degli algoritmi»

(Di lunedì 2 agosto 2021)Italy è statata per 2,5di. La sanzione è stata direttamente applicata dalper lacontro la piattaforma di delivery per aver trattato in modo illecito ipersonali di circa 8. Per mettersi in regola – si legge nella decisione del– la società dovrà modificare il trattamento deidei lavoratori adeguandosi, entro tempi determinati, alle prescrizioni dell’Autorità. Dagli accertamenti è emersa anche la mancata trasparenza ...

Il commento diLa sanzione da 2,5 milioni ricevuta dal Garante per la Privacy, commenta, "si basa su una vecchia tecnologia non più in uso". "Abbiamo lavorato a stretto contatto ...E' questa lache il Garante per la protezione dei dati personali ha commissionato aItaly , la multinazionali di consegna di cibo e prodotti per mezzo di una piattaforma digitale. '...ROMA. Il Garante per la Privacy ha ingiunto a Deliveroo il pagamento di una sanzione di 2,5 milioni per aver trattato in modo illecito i dati personali di circa 8mila rider. Per mettersi in regola, la ...(Teleborsa) - La sanzione da 2,5 milioni ricevuta dal Garante per la Privacy "si basa su una vecchia tecnologia non più in uso". Questa la replica di commenta Deliveroo precisando che "la piattaforma ...