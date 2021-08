Badminton, Tokyo 2020: oro per le indonesiane Polii e Rahayu. Battute le super favorite della Cina Chen e Jia (Di lunedì 2 agosto 2021) Beffa cinese per la finale valevole per la medaglia d’oro nel doppio femminile di Badminton, e conquistata dalle indonesiane Greysia Polii e Apriyani Rahayu, vincitrici per 2-0 sulle campionesse del mondo di Glasgow 2017 Qing Chen Chen e Yi Fan Jia. Bronzo per le sud coreane Soyeong Kim e Heeyong Kong. Sicuramente i pronostici della vigilia non avrebbero mai ipotizzato una debacle cinese nell’attesissimo match conclusivo del doppio femminile di Tokyo 2020. Invece stavolta è stata l’Indonesia di Polii e ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Beffa cinese per la finale valevole per la medaglia d’oro nel doppio femminile di, e conquistata dalleGreysiae Apriyani, vincitrici per 2-0 sulle campionesse del mondo di Glasgow 2017 Qinge Yi Fan Jia. Bronzo per le sud coreane Soyeong Kim e Heeyong Kong. Sicuramente i pronosticivigilia non avrebbero mai ipotizzato una debacle cinese nell’attesissimo match conclusivo del doppio femminile di. Invece stavolta è stata l’Indonesia die ...

