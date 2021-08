Attacco hacker alla Regione Lazio, cresce il sospetto di una talpa: colpo dall’estero attraverso un pc lasciato acceso (Di lunedì 2 agosto 2021) Il violento Attacco hacker che domenica 1 agosto ha colpito i sistemi informatici della Regione Lazio arriva dall’estero: è il primo tassello degli accertamenti che la polizia postale sta svolgendo in coordinamento con la Procura di Roma. Le prenotazioni per il vaccino nel Lazio restano ancora bloccate: i pirati informatici – ancora all’interno – sarebbero riusciti ad infiltrarsi nel sistema entrando nel profilo di un amministratore di rete e attivando il cosiddetto ‘cryptolocker’, che cripta i dati. Ad essere bloccati sarebbero quindi tutti i file del Centro Elaborazione Dati. Lunedì ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) Il violentoche domenica 1 agosto ha colpito i sistemi informatici dellaarriva: è il primo tassello degli accertamenti che la polizia postale sta svolgendo in coordinamento con la Procura di Roma. Le prenotazioni per il vaccino nelrestano ancora bloccate: i pirati informatici – ancora all’interno – sarebbero riusciti ad infiltrarsi nel sistema entrando nel profilo di un amministratore di rete e attivando il cosiddetto ‘cryptolocker’, che cripta i dati. Ad essere bloccati sarebbero quindi tutti i file del Centro Elaborazione Dati. Lunedì ...

