Vasto incendio nel salernitano: case lambite, strutture evacuate (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAscea (Sa) – Diverse squadre dei vigili del fuoco ed operai della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo sono impegnati dalla tarda mattinata di oggi per spegnere un Vasto incendio ad Ascea, nel salernitano. Le fiamme si sono sviluppate in località Pian del Pero, nella frazione Santa Maria, ed hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea. Il rogo, alimentato dal vento, ha lambito un villaggio turistico e diverse abitazioni, alcune delle quali in via precauzionale sono state evacuate. L’incendio ancora non è stato domato. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAscea (Sa) – Diverse squadre dei vigili del fuoco ed operai della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo sono impegnati dalla tarda mattinata di oggi per spegnere unad Ascea, nel. Le fiamme si sono sviluppate in località Pian del Pero, nella frazione Santa Maria, ed hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea. Il rogo, alimentato dal vento, ha lambito un villaggio turistico e diverse abitazioni, alcune delle quali in via precauzionale sono state. L’ancora non è stato domato. L'articolo proviene da ...

