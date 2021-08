Traffico Roma del 01-08-2021 ore 09:30 (Di domenica 1 agosto 2021) Luceverde Roma per ritrovati all’ascolto giornata di partenza quella di oggi con i flussi di Traffico in aumento ad agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti sono intera rete Nazionale ed alle 7:22 Nessuna particolare segnalazione sul grande raccordo anulare sull’età Urbano della A24 regolare la circolazione sulla città di Roma la polizia locale segnala un incidente in via di Vigna Consorti all’altezza di via Buon Convento verso via Napoleone Colajanni così per i disagi per una riduzione della carreggiata in Piazza Cornelia laurelio per lavori di pulitura riduzione di carreggiata anche in Viale Palmiro Togliatti per lavori nel ... Leggi su romadailynews (Di domenica 1 agosto 2021) Luceverdeper ritrovati all’ascolto giornata di partenza quella di oggi con i flussi diin aumento ad agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti sono intera rete Nazionale ed alle 7:22 Nessuna particolare segnalazione sul grande raccordo anulare sull’età Urbano della A24 regolare la circolazione sulla città dila polizia locale segnala un incidente in via di Vigna Consorti all’altezza di via Buon Convento verso via Napoleone Colajanni così per i disagi per una riduzione della carreggiata in Piazza Cornelia laurelio per lavori di pulitura riduzione di carreggiata anche in Viale Palmiro Togliatti per lavori nel ...

