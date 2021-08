Tokyo 2020, l’incredibile oro di Jacobs nei 100 metri con la telecronaca di Franco Bragagna (VIDEO) (Di domenica 1 agosto 2021) “Tutto valido stavolta, è una buona partenza. Marcell Jacobs parte, Marcell Jacobs va, Marcell Jacobs va, Marcellooo, Marcellooo! 9.79 Marcello, sei campione olimpico! 9.79: Signore mio, cosa hai combinato stasera, un primo d’agosto in cui hai messo insieme questo menù”. Sono parole che tutti abbiamo sentito più di dieci volte quest’oggi: è la telecronaca di Franco Bragagna, storico commentatore per la Rai dell’atletica, che ha raccontato l’impresa di Marcell Jacobs nei 100 metri a Tokyo 2020. In alto il ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Tutto valido stavolta, è una buona partenza. Marcellparte, Marcellva, Marcellva, Marcellooo, Marcellooo! 9.79 Marcello, sei campione olimpico! 9.79: Signore mio, cosa hai combinato stasera, un primo d’agosto in cui hai messo insieme questo menù”. Sono parole che tutti abbiamo sentito più di dieci volte quest’oggi: è ladi, storico commentatore per la Rai dell’atletica, che ha raccontato l’impresa di Marcellnei 100. In alto il ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - Kotiomkin : Europei 2020, Atletica a Tokyo 2020... del resto, chi altri se non l'Italia avrebbe potuto trionfare in competizion… - francofrediani1 : Un giorno speciale per l'Italia, GRAZIE #Jacobs -