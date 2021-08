The Last Worker: il videogioco è stato selezionato per la 78° mostra di Venezia (Di domenica 1 agosto 2021) Come ci è stato fatto sapere in un comunicato stampa, il publisher Wired Productions e i team di sviluppo Oiffy e Wolf & Wood sono fieri di annunciare che la loro ultima fatica, che risponde al nome di The Last Worker, parteciperà al festival cinematografico di Venezia Quando parliamo di The Last Worker, dobbiamo sapere che si tratta di un’avventura narrativa, in uscita nel 2022, incentrata sulle difficoltà che incontriamo in un mondo sempre più automatizzato e disumanizzante. Ebbene, pare che The Last Worker, sviluppato da Wolf & Wood e ... Leggi su tuttotek (Di domenica 1 agosto 2021) Come ci èfatto sapere in un comunicato stampa, il publisher Wired Productions e i team di sviluppo Oiffy e Wolf & Wood sono fieri di annunciare che la loro ultima fatica, che risponde al nome di The, parteciperà al festival cinematografico diQuando parliamo di The, dobbiamo sapere che si tratta di un’avventura narrativa, in uscita nel 2022, incentrata sulle difficoltà che incontriamo in un mondo sempre più automatizzato e disumanizzante. Ebbene, pare che The, sviluppato da Wolf & Wood e ...

