Smalling | è un incubo | sventato un altro furto in casa del giocatore della Roma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Smalling incubo

Gazzetta del Sud

Secondo quanto riporta il Messaggero poco dopo la mezzanotte la sorveglianza privata ha intercettato attraverso le telecamere due persone che si erano introdotte nel giardino della villa di. ...Infine una battuta su Fortnite, videogioco che spopola tra i più giovani: 'È un. I ... Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini,, Calafiori; Diawara, Darboe; ...Tentativo di furto nell’abitazione del difensore della Roma Chris Smalling. Si tratta della seconda disavventura del genere per il giocatore dopo il furto subito ad aprile. Secondo quanto riporta il M ...Lo Special One ha già perso Gonzalo Villar per un trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro. Nella seconda amichevole in terra portoghese, dopo la sfida col Porto terminata 1-1 (con Small ...